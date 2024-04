Al via oggi la prima "Festa del Gelato artigianale", sconti ai bambini in 40 gelaterie di Catania e provincia

Un’intera settimana dedicata a “lui”: il gelato artigianale, re della bella stagione. Dolce, rinfrescante, ma soprattutto sano, nutriente, digeribile e adatto a tutte le età. Un alimento completo che per le sue virtù è stato riconosciuto patrimonio di tutta la filiera con l’istituzione di una Giornata europea, la prima Festa del Gelato, organizzata a Catania e provincia dalla Federazione italiana dei pubblici esercizi etnei. Un’iniziativa che, dal 15 aprile a domenica 21, delizierà grandi e piccini, grazie a una campagna che coinvolge bar, gelaterie e pasticcerie che esporranno la locandina dell’evento.

La promozione, rivolta a tutti i bambini fino a dieci anni, consentirà loro di gustare gratuitamente un buon gelato, se accompagnati da un adulto che ne acquisterà un altro.

"Un prodotto in realtà per tutte le stagioni – ha spiegato in conferenza stampa il presidente di Fipe Confcommercio, Dario Pistorio –, che solo da noi è stagionale. Nel resto del mondo viene consumato tutto l’anno. È un alimento sano e completo che può sostituire un pasto. Vogliamo sostenere i nostri imprenditori che puntano sul gelato artigianale ed è per questo che, con questa campagna, intendiamo promuoverne la cultura".

"È un’iniziativa – ha aggiunto Saro Menza, presidente della sezione Bar di Fipe Confcommercio – che si annuncia già come un successo. Abbiamo da subito riscontrato, tra i nostri clienti, grande curiosità e interesse. Ringrazio i colleghi, i fornitori e le scuole che abbiamo coinvolto, perché come noi hanno subito creduto fortemente in questo progetto. Siamo davvero orgogliosi di aver organizzato questo evento che, siamo certi, regalerà un sorriso in più a tutti i bambini".

"Quando si parla di gelato artigianale – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Catania, Andrea Guzzardi –, si parla di un prodotto tipico e soprattutto sano, se consumato consapevolmente. Per questo abbiamo voluto coinvolgere anche gli studenti delle scuole". "Una bella iniziativa che condivido pienamente, come nonno e come consumatore seriale di gelati – ha scherzato il presidente di Confcommercio, Pietro Agen –, che mangio anche a pranzo, in sostituzione del pasto, in estate come in inverno. Ma in Italia c’è ancora tanto da fare: siamo grandi produttori ma scarsi consumatori. Una contraddizione che dobbiamo superare".

Partecipare alla Festa del Gelato è semplicissimo. Basta recarsi in un bar, gelateria o pasticceria che abbia esposto la locandina dell’evento, acquistare un gelato, inquadrare con il proprio telefono il QR code e scaricare il coupon, che potrà essere mostrato in cassa direttamente dallo schermo del cellulare, per ottenere gratuitamente il secondo, destinato a un bambino fino a dieci anni. Un’operazione che potrà essere ripetuta illimitatamente: per ogni gelato acquistato da un adulto, il bambino che lo accompagna ne avrà uno in omaggio.

Qui la lista delle gelaterie che aderiscono alla Festa del gelato

L’elenco dei locali che hanno aderito all’iniziativa è consultabile anche sulle pagine Facebook e Instagram della @festadelgelato ed è scaricabile, così come il coupon per ottenere il secondo gelato gratuito, inquadrando il QR code.