Primarie, vince Caterina Chinnici: è lei la candidata del fronte progressista alla Regione

Sarà Caterina Chinnici la candidata alla presidenza della Regione Siciliana del fornte progressista. Non ce la fanno invece gli sfidanti Claudio Fava di Centopassi e Barbara Floridia del Movimento cinque stelle. È il risultato della competizione interna nella coalizione di centrosinistra svolta oggi online e presso i gazebo. Il dato definitivo per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana vede Caterina Chinnici in testa con 13.519 preferenze, seguono Barbara Floridia con 10.068, inaspettatamente ultimo Claudio Fava con 6977 preferenze. Ammonatano a 1400 i voti espressi nei gazebo di cui ancora non è stato completato lo spoglio. Un numero che non sarebbe sufficiente a colmare il gap, neanche se per assurdo fossero tutti dedicati a uno solo dei due sfidanti.