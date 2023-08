Il 31 agosto il termine ultimo di partecipazione al progetto per ragazzi "Dire, Fare, Creare"

Il Distretto socio-sanitario 19 che ha in Gravina il suo comune capofila e che include anche i comuni di Camporotondo Etneo, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde e Viagrande comunica che scadrà giovedì 31 agosto il termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione al laboratorio creativo per minori di età compresa fra gli otto e i sedici anni "Fare, Dire, Creare" comprendente al suo interno diverse attività. Il progetto si prefigge, oltre allo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza nonché di quelle ecologiche, la valorizzazione delle competenze trasversali in un'ottica di contrasto alla povertà educativa ed all'abbandono scolastico.

I laboratori, che avranno inizio ad ottobre per concludersi il 31 luglio 2024 e saranno svolti presso diversi centri designati dal Distretto sempre nell'ottica di una continua comunicazione fra essi e le équipe multidisciplinari che seguiranno i minori e non di monadi che agiscono in maniera isolata l'una dall'altra. Le varie fasi di realizzazione del progetto saranno curate da operatori specializzati. Nello specifico le attività proposte sono: un laboratorio di metacognizione a supporto dello studio svolto in classe; il laboratorio "Cittadini in azione": adotta un luogo del cuore; il laboratorio "EmozionArti": scrittura creativa, disegno, musica e fotografia; il laboratorio "Tutti per uno, uno per tutti": sport e scoperta di giochi antichi.

Dichiara il sindaco del comune capofila - Gravina - Massimiliano Giammusso: "Il progetto rappresenta una chiara opportunità di crescita oltre che di un'occasione tesa a creare e cementare relazioni e rapporti umani per i minori che potranno così socializzare e condividere in maniera sana il tempo trascorso insieme". L'assessore con delega al Distretto socio-sanitario Claudio Nicolosi evidenzia come" tale progetto servirà a far crescere i partecipanti non solo in termini di conoscenze culturali ma anche, e soprattutto, di competenze civiche così da formare oggi i futuri cittadini di domani".

"Si tratta - commenta Giusi Scalia, responsabile Uas - di un progetto ideato col preciso intento di animare il territorio distrettuale attraverso attività destinate ai minori in un epoca di evidente disagio giovanile dovuto tanto alla vulnerabilità delle famiglie oltre che alla concomitante assenza di luoghi di aggregazione". Il bando completo ed il modello di adesione al progetto sono disponibili online presso tutti i siti (con riportate l'indicazione di: 1) requisiti per la partecipazione e 2) documenti da allegare alla istanza) dei comuni appartenenti al D-19 ma potranno essere anche ritirati personalmente presso gli uffici Servizi sociali e Protocollo dei suddetti comuni secondo orari e giorni di ricevimento.