Consorzi di bonifica, lavoratori ancora in protesta: solidarietà di MpA e FdI

"Esprimiamo pieno sostegno ai lavoratori dei consorzi di bonifica della Sicilia ed ai rappresentanti sindacali della categoria, impegnati in questi giorni in sit-in di protesta dinanzi alla sede di Catania della Presidenza della Regione per reclamare maggiori ed effettive garanzie di continuità lavorativa nei confronti dei lavoratori stagionali, alla luce dell’imminente chiusura dei loro rapporti contrattuali".

Lo dichiarano il capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars, on. Giuseppe Castiglione, il deputato regionale on. Giuseppe Lombardo, congiuntamente al deputato di Fratelli D’Italia, on. Giuseppe Zitelli. "Nell’ottica di garantire all’intero settore agricolo regionale, in piena stagione estiva in corso, l’essenziale apporto dei servizi resi dai Consorzi di bonifica, auspichiamo un’apertura del Governo regionale al confronto sereno e produttivo con i rappresentati dei lavoratori della categoria. Un confronto che possa essere foriero di risposte definitive rispetto alle legittime preoccupazioni manifestate in ordine all’esigenza di garantire la continuità lavorativa dei lavoratori stagionali".

"Siamo certi che il Governo regionale – proseguono i deputati regionali – saprà rivolgere la massima attenzione ai temi già ampiamente dibattuti nel corso dell’approvazione della legge di stabilità, come l’esigenza di facilitare il sistema del turn over dei lavoratori stagionali, rendendolo compatibile con le esigenze di equilibrio finanziario del bilancio regionale. Ma anche il possibile impiego di risorse extraregionali che apporterebbero nuova ed importante linfa alle attività istituzionali dei Consorzi, a favore di un miglioramento delle infrastrutture idriche a servizio dell’agricoltura siciliana, nel solco, per altro, degli impegni recentemente assunti dal Governo regionale". "A tal fine – concludono Castiglione, Lombardo e Zitelli – auspichiamo un’attenta ricognizione all’interno delle figure presenti negli organici e nel bacino dei lavoratori stagionali dei Consorzi di bonifica, che soddisfi l’impiego di personale qualificato all’attività di sistemazione idraulica e, in caso di assenza di tali figure professionali, l’impiego di criteri oggettivi che consentano procedure selettive eque e trasparenti"