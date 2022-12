San Gregorio, progetti utili alla collettività: al via la seconda fase

L’amministrazione comunale di San Gregorio, assessorato ai Servizi Sociali, diretto da Seby Sgroi, ha dato il via, secondo i dettami del governo ai “Progetti utili alla collettività” (Puc). Questa è la fase seconda dal momento che una prima manche è stata applicata in quest’anno. Così come stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, infatti, nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, i beneficiari di Reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti utili alla collettività nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali aumentabili fino a 16. "I Puc – spiega il vice sindaco Sgroi – così come voluti dal Ministero, rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Per i primi perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, per i secondi – continua l’assessore Sgroi - perché i Puc dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici". I cittadini sangregoresi coinvolti nella nuova manche, ci fanno sapere dagli uffici diretti dalla Bagiante, saranno ventisei, così come nella prima fase, ma così distribuiti: otto di loro destinati al Comune distribuiti nei plessi di piazza Marconi, via Bellini, delegazione comunale di Cerza e via Zizzo nella realizzanda Biblioteca comunale nei vecchi locali della Polizia locale. Altri otto percettori di reddito di cittadinanza saranno destinati, grazie ai progetti di vigilanza e decoro, agli ingressi delle scuole per vigilare e aiutare le forze dell’ordine sulla sicurezza degli alunni e nella vigilanza dei parco-giochi. Le rimanenti dieci unità si occuperanno del cimitero e del Verde pubblico e saranno utilizzati proprio al cimitero, parco Adige e Piano Immacolata. Il progetto prenderà il via nei primi giorni di gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2023. I beneficiari di Rdc sono già stati selezionati anche in base alle ore di lavoro: una squadra interverrà per 8 ore settimanali, un’altra per 16 ore.