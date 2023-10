Nuova bonifica delle caditoie a Giarre, interventi nel centro storico

Le caditoie stradali, in occasione di precipitazioni intense, svolgono un'importante funzione per il drenaggio delle acque meteoriche, eliminando, sul nascere, la formazione di pericolosi accumuli di flussi idrici. Da qui la necessità di procedere allo svuotamento delle griglie stradali con opportuna rimozione dei detriti (fanghi, cenere vulcanica, rifiuti vegetali).

Un compito affidato – come da capitolato d’appalto – all’Igm, la società che ha in appalto in città la gestione del ciclo dei rifiuti e che, d’intesa con l’amministrazione comunale, prosegue l’opera di bonifica delle caditoie laddove i pericoli sono incombenti. Le operazioni che interessano diverse aree urbane della città, sono concentrate in questi giorni nella zona di via Carolina, nel cuore del centro storico giarrese. Lungo l’asse viario sono presenti numerose tra caditoie e griglie, molte delle quali sature di materiali solidificatisi nel tempo, tali da inibire la funzionalità idraulica per lo smaltimento delle acque meteoriche dando origine a pericolosi allagamenti.

Una squadra dell’Igm, con il coordinamento dell’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, ha ripreso in questi giorni le attività di bonifica, provvedendo con intervento manuale, alla pulizia griglie maggiormente critiche. Le operazioni interesseranno vari punti strategici della città, tra cui, oltre alla via Carolina che si snoda per oltre un chilometro da piazza Andò sino alla monumentale villa Margherita, viale Libertà e il viale Sturzo, l’asse viario di riferimento che attraversa la città e che, in caso di pioggia intensa, rappresenta un potenziale pericolo di allagamenti nel cuore del centro storico.