I volontari ripuliranno il porto di Ognina per la festa della Madonna

Sabato 9 settembre a Catania, nel caratteristico Borgo di Ognina, si svolgerà una pulizia straordinaria del molo foraneo. Nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna “Bambina” e nel giorno della tradizionale processione a mare, le più importanti sigle del Terzo Settore del territorio che operano sui temi ambientali e sociali uniranno le loro forze per restituire bellezza e dignità al borgo marinaro della città di Catania. Verrà realizzata una pulizia straordinaria del molo foraneo piccolo e grande di Ognina, spesso assediato e deturpato dall’inciviltà e dall’incuria. L’iniziativa anticiperà la tradizionale processione a mare della "Bambina" prevista nel pomeriggio di sabato 9. L’evento è promosso e coordinato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo allo scopo di promuovere il volontariato, sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali e la cura dei beni comuni in città. "Puntiamo a promuovere un vero e proprio “Patto di collaborazione” tematico e permanente - dichiara Salvatore Raffa, presidente del Csve, attraverso la costituzione di una Rete di ETS, volontari, cittadinanza attiva e istituzioni. Un patto che coinvolgerà tutta la città rafforzandone il senso di comunità". Il raduno è previsto alle ore 8 in piazza Ognina, adiacente il Santuario Santa Maria di Ognina di Catania. L’iniziativa è aperta alla partecipazione a tutti.