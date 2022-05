La Lega Navale organizza la pulizia della spiaggia libera numero 2

La Lega Navale Italiana, in collaborazione con gli studenti del liceo Archimede di Acireale ed il Comune di Catania, effettuerà la pulizia della spiaggia libera numero 2 domenica 22 maggio e la pulizia del mare, a bordo di imbarcazioni a vela, domenica 29 maggio. L'obiettivo principale è sensibilizzare i partecipanti al rispetto dell'ambiente, anche in vista dell'apertura della stagione estiva. L'evento è aperto a tutti. La Lega Navale ed il Comune forniranno guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti che verranno ritirati dalle apposite ditte.