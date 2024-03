Mascali, nella frazione di Puntalazzo arrivano metano e fibra ottica

La borgata collinare mascalese di Puntalazzo al centro di una serie di interventi di riqualificazione urbana. Nella frazione, dopo l’interramento della fibra ottica - che permetterà di migliorare la velocità e la stabilità della connessione internet in tutta la frazione - si susseguono i cantieri anche per la realizzazione della rete metanifera, stante che la 2i Rete Gas, società concessionaria per la distribuzione del gas metano, accogliendo le richieste avanzate da un comitato cittadino locale, porterà il gas naturale nelle case di Puntalazzo, garantendo un maggiore comfort e un minor impatto ambientale. Oltre a questi interventi di natura infrastrutturale, sono previsti anche lavori di riqualificazione, con il rifacimento della pavimentazione di via Umberto I che attraversa il centro storico della borgata mascalese, meta di vacanzieri e turisti. Approfittando della concomitanza dei lavori lungo la via Umberto I la ditta Sicil Tecno Plus, esecutrice dei lavori per conto della società 2i Rete Gas, su direttive dell’Amministrazione comunale, si occuperà, in fase di ripristino, anche del rifacimento di tutta la pavimentazione stradale, collocando una nuova pavimentazione in basole di monostrato vulcanico prodotte dalla ditta FIMAS in sostituzione delle logore e sconnesse mattonelle d’asfalto, in armonia con il contesto architettonico della frazione. Gli interventi finalizzati al rifacimento di parte della pavimentazione di via Umberto I, si concentrano su un tratto di circa 110 metri, da piazza Salvatore Spina fino all’incrocio con via del Signore. Per la fornitura della pavimentazione e la posa in opera della stessa, è stata impegnata una somma complessiva di circa 61 mila euro. “I cantieri in corso a Puntalazzo – afferma l’assessore alle Politiche energetiche, Veronica Musumeci - rappresentano un investimento importante per il futuro della frazione. La riqualificazione urbana contribuirà a migliorare la vivibilità e l'attrattività di Puntalazzo, rendendola un luogo più piacevole da vivere e da visitare”.