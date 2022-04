Raccolta differenziata e telecamere, prosegue il percorso anti-incivili nel quarto municipio

Prosegue il percorso virtuoso intrapreso nel lotto “Catania Nord” e nel resto del IV municipio per avere un territorio più decoroso e a misura d’uomo.

“Sin dal primo momento del mio insediamento - afferma il presidente del IV municipio, Erio Buceti - ho voluto focalizzarmi,insieme al resto del consiglio, su un percorso che potesse rendere questa parte di Catania più pulita. Quartieri come San Giovanni Galermo, Cibali, Trappeto Nord in passato erano tristemente famosi per il proliferare delle discariche abusive. Oggi finalmente c’è una radicale inversione di tendenza e di questo devo ringraziare l’amministrazione comunale,la Super Eco Srl e gli stessi cittadini che, passo dopo passo, hanno sposato in pieno il nostro progetto".

"Adesso - continua Buceti - bisogna impedire, in tutti i modi, di fare passi indietro e ritornare a scenari di estrema emergenza già visti in passato”. Nell’arco delle prossime settimane il IV municipio verrà interessato da un piano di videosorveglianza che prevede l’istallazione di telecamere nei punti maggiormente a rischio del territorio.

“In questo modo i delinquenti dell’ambiente avranno vita breve - conclude Buceti - l’obiettivo coglierà sul fatto questi 'signori' che verranno sanzionati dalle forze dell’ordine”.