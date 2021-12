Quinto municipio, il 6 dicembre l'intitolazione della sala consiliare al piccolo Samuele Cassone

Lunedì 6 dicembre alle ore 10 nella sede del quinto municipio, in viale Mario Rapisardi 299, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, verrà scoperta una targa di intitolazione della sala consiliare al piccolo Samuele Cassone, nel giorno del 19° anniversario della sua nascita. L'iniziativa è frutto della volontà unanime dei consiglieri del quinto Municipio di ricordare il giovanissimo Samuele, morto nel 2015, all'età di appena tredici anni, lasciando il ricordo di un “Angelo” speciale, per come ha saputo affrontare la malattia e il dolore dei genitori che lo vedevano spegnersi

A conclusione della cerimonia di intitolazione dell'aula del consiglio del quinto municipio, verrà presentato il libro “Insieme vinceremo” di Alfia Milazzo, frutto delle testimonianze dei genitori di Samuele Cassone e del suo vissuto nella lotta contro il male che lo ha portato via.