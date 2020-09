Pregiudicato raccoglieva rame e ferro senza autorizzazione

Durante il controllo del quartiere di Librino i poliziotti hanno beccato il pregiudicato M.A, di 40 anni, mentre stava caricando nel suo veicolo un notevole quantitativo di rame e, in minima parte, anche di ferro che era stato accatastato e occultato in un terreno pubblico. L'uomo non hasaputo fornire indicazioni circa la provenienza di tutto quel materiale. Il controllo di polizia ha anche evidenziato che il pregiudicato non era in possesso dell’autorizzazione per la raccolta di rifiuti speciali e che il mezzo da lui utilizzato era privo di assicurazione L'uomo, quindi, é stato sanzionato per le violazioni al codice della strada e indagato per il reato ambientale commesso e per incauto acquisto in relazione al possesso del rame che si presuppone di illecita provenienza. Così poi é stato sequestrato penalmente il rame, i rifiuti speciali e il veicolo utilizzato per il trasporto.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.