A Cibali doppio appuntamento con la raccolta di rifiuti ingombranti

Il presidente della 2 commissione consiliare permanente del IV Municipio, Ragusa Giuseppe, rende noto che il 23 (in via Cifali lato tribuna B) e il 30 settembre (davanti la scuola De Roberto di via Torresino) sarà possibile conferire materiai ingombranti e rae nella zona di Cibaili. "Questa è una occasione importante per smaltire rifiuti gratuitamente in maniera sicura e legale, soprattutto. Ringraziamo Gema,che ogni giorno si sforza per garantire il servizio di raccolta,nonostante le criticità dell'appalto e la poca collaborazione dei cittadini".