Raccolta del sangue davanti al tribunale per ricordare il giudice Livatino

Nell'ambito delle manifestazioni per la commemorazione del Giudice Rosario Livatino, nel 32esimo anniversario della morte, l'Advps Onlus Donatori Nati (donatori volontari della polizia di Stato) ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue, che si terrà il 21 settembre, dalle 8 alle 12 in piazza Verga a bordo di un'autoemoteca della Frates posizionata davanti al Palazzo di Giustizia. L'iniziativa vuole ricordare e rendere onore a Rosario Livatino, il primo magistrato Martire elevato agli onori degli altari. Il 'Giudice ragazzino', ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 a soli 38 anni, è stato riconosciuto Beato lo scorso anno.

Donare il sangue è un gesto di solidarietà che sarà compiuto dai magistrati, dagli operatori di giustizia del Tribunale di Catania, dalle forze dell’Ordine e dai cittadini che vorranno esserci: tutti in campo per la legalità, un messaggio di vicinanza delle Istituzioni verso le proprie comunità e linfa vitale per educare le giovani generazioni.

Per la circostanza, nell’ottica di dare adesione e pieno sostegno alla lodevole iniziativa, sarà presente anche l’ambulanza della Polizia di Stato con personale medico e paramedico dell'ufficio sanitario della Questura di Catania. Inoltre, al fine di stimolare la più ampia partecipazione degli operatori di Polizia, è stato dato massimo risalto all’organizzazione dell’evento, pubblicizzandola ai dipendenti all’interno di tutti gli uffici di Polizia della Provincia con l’obiettivo di sensibilizzare e sottolineare la cultura della solidarietà e del dono.