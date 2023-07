Ramacca, dopo anni la comunità riavrà il proprio campo sportivo

Il Comune di Ramacca ha ricevuto un importante finanziamento dalla Regione Siciliana e potrà presto tornare a godere di un'importante struttura cittadina. Stanziata infatti la somma di 1 milione 167mila euro - dopo "circa 30 anni di attesa", come riferito dal sindaco ramacchese, Nunzio Vitale - per ripristinare il campo comunale in viale della Libertà. Dopo una riunione di Giunta è stata approvata una delibera ad hoc. L'amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo sul posto per valutare la situazione dopo l'approvazione dei progetti che rimetteranno a nuovo un'area da tempo abbandonata a se stessa.



"I lavori, ultimati entro la fine dell'anno (la data dovrebbe essere quella del 18 dicembre) - spiega il primo cittadino di Ramacca -, prevedono la realizzazione di spogliatoi nuovi, l'istallazione di un campo sintetico e il completamento delle tribune. Previsto inoltre un altro spazio per ulteriori attività sportive".La zona era divenuta terreno per il pascolo degli animali mentre ora ci sono appunto in programma grandi progetti. Anche la parte esterna della struttura sarà riqualificata e gli interventi dovrebbero partire, in questo caso, nel mese di novembre.