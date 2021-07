Rapinano un conoscente portando via macchina, cellulare ed una catena: denunciati

La scorsa notte, gli agenti delle volanti sono intervenuti in viale Grimaldi, in cui era stata segnalata una rapina . Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la vittima, in evidente stato di shock, che raccontava di avere incontrato un conoscente il quale, con la scusa di farsi accompagnare a casa, si è fatto portare in una zona isolata di Librino e, con l’aiuto di un complice, lo ha costretto a consegnargli una catenina in oro, il cellulare e l’auto Gli equipaggi delle volanti si sono messi alla ricerca della vettura e degli autori della rapina, descritti dalla vittima. Intorno alle ore 4, non molto distante dal luogo del fatto, è stata rinvenuta l’autovettura e, poco dopo, sono stati bloccati gli autori, un catanese di quarant’anni e una rumena di ventotto, noti perché resisi responsabili in passato di reati del medesimo tenore. I due, pertanto,sono stati denunciati per il reato di rapina aggravata in concorso.