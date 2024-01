Assalta un distributore del faro Biscari, ma i dipendenti reagiscono: pregiudicato arrestato

Un 38enne catanese pregiudicato è stato arrestato per tentata rapina aggravata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania. Guidando una Renault Modus di colore verde, è entrato nell'area di servizio che si trova sul tratto di strada che va dal faro Biscari fino alla tangenziale, per poi fermarsi in uno slargo poco distante dalle pompe. Ha quindi attraversato le colonnine per il rifornimento e, anziché fermarsi ai distributori, ha proseguito fino a raggiungere la parte più estrema del piazzale di sosta, non coperto dalle telecamere di sorveglianza, per poi parcheggiare l’auto in quel punto. Approfittando anche del fatto che l’area in quel momento fosse poco trafficata, è quindi sceso dal veicolo con le mani in tasca e con la testa coperta dal cappuccio del giubbotto, fingendo di incamminarsi verso il bar. E' quindi piombato addosso ad un impiegato e, puntandogli un cacciavite, gli ha intimato di consegnare tutto l’incasso.

Purtroppo per il rapinatore, il dipendente, ha istintivamente reagito all’aggressione per proteggere tutto il guadagno della giornata, ingaggiando con lui uno scontro fisico, ripreso dalle telecamere del distributore. In quei concitati momenti, un altro operaio si è accorto della scena ed ha immediatamente allertato la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri attraverso il 112, segnalando quanto stava accadendo. A questo punto è scattato l’intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile di Catania, che hanno raggiunto l’area di servizio rapidamente. Sentendo il suono delle sirene, il rapinatore ha deciso di mollare la presa e di scappare lanciando il cacciavite in una siepe lungo il guard- rail. Ma è stato bloccato prima di riuscire a raggiungere l’auto dalla pattuglia di motociclisti dell’Arma, sopraggiunti sul luogo.

I carabinieri, dopo aver messo in sicurezza il fuggitivo, hanno quindi iniziato a cercare minuziosamente tra le siepi il cacciavite gettato via dal malvivente durante la fuga, trovato e sequestrato poco dopo. Infine, i carabinieri hanno analizzato le registrazioni del sistema di video sorveglianza della stazione di servizio, ricostruendo con esattezza la dinamica descritta dai due dipendenti. L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.