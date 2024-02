Ancora un assalto ad un distributore di sigarette: colpita una tabaccheria in via Trieste

Ancora un assalto a una tabaccheria dopo il colpo avvenuto la scorsa settimana in via Vincenzo Giuffrida. Ad essere colpito questa, durante la notte, intorno alle 3,15, è stato il distributore di sigarette che si trova in via Trieste, all'angolo con via Martino Cilestri, dove è stato posizionato un ordigno artigianale che è stato fatto esplodere. Non si conosce ancora l'entità del danno e l'ammontare di quanto asportato. Sul posto sono intervenute quattro volanti della polizia, gli artificieri e la polizia scientifica per i rilievi e per la messa in sicurezza dell'intera area attorno all'esercizio commerciale. Gli artificieri, in particolare, hanno dovuto interdire il traffico fino alle 4.30 per bonificare l'area e accertarsi che non fossero presenti altri ordigni artigianali inesplosi, Come nel caso del furto avvenuto la scorsa settimana.

"Intorno alle 3.15 di questa notte - spiega il titolare della tabaccheria - due persone hanno piazzato un ordigno dall'alto potenziale esplosivo nella feritoia del distributore automatico. L'esplosione è stata così violenta da scardinare parzialmente anche la porta, distruggendo un apparecchio da 20mila euro. Sono riusciti in pochi secondi a portare via tutte le sigarette cadute e i soldi presenti nel distributore. Io sono stato avvisato dalla polizia successivamente. Ho visto insieme agli inquirenti le immagini ed è impressionante la potenza dell'ordigno. Se ci fosse stato qualcuno nelle vicinanze ci sarebbero state probabilmente conseguenze più gravi, dato che le schegge sono volate ovunque".