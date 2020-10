Rapinano gioielleria in centro, un arresto: si cerca il complice

Stamani, intorno alle 09:45, due persone non travisate e non armate, con la scusa di fare degli acquisti, sono entrati in una gioielleria di via Umberto, dove dopo una breve colluttazione con il proprietario e un dipendente, sono riusciti a bloccarne i polsi utilizzando delle fascette di plastica, per rubare successivamente oro e denaro contante per un valore complessivo di circa 900 euro e fuggire via. L’allarme giunto al 112 NUE, ha consentito l’immediato intervento sul posto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania che è riuscita ad inseguire, bloccare ed ammanettare uno dei malviventi, un catanese di 22 anni, recuperando l’intera refurtiva. Sono in corso le ricerche del secondo rapinatore.

