Due rapine in una settimana, ladro tradito dal "modus operandi": mascherina chirurgica, berretto e coltello

La squadra mobile ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari di Catania, nei confronti di Alessandro Conti 30 anni, in relazione a due distinte rapine aggravate dall’uso di armi