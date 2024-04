Rapinatore prende di mira un tabaccaio ed una farmacia: arrestato dopo una colluttazione

I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato un pregiudicato 39enne del posto, accusato di aver effettuato due diverse rapine nei giorni scorsi, con le stesse modalità, in altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino. In particolare, il 20 marzo i militari dell'Arma erano intervenuti in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele II. Poco prima del loro arrivo, un uomo travisato con uno scaldacollo e sotto minaccia di un coltello, si era impossessato dei circa 300 euro in contanti contenuti nella cassa e di alcuni pacchetti di sigarette. Incrociando le testimonianze dei dipendenti con la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, i carabinieri avevano ipotizzato che il rapinatore potesse essere una loro vecchia conoscenza, che già in passato aveva compiuto reati con identiche modalità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La conferma alle loro ipotesi è arrivata meno di una settimana dopo, il 26 marzo, quando lo stesso rapinatore ha preso di mira una farmacia della centralissima via Roma. I farmacisti hanno però reagito con decisione ingaggiando una colluttazione e mettendo in fuga il malvivente, che è stato bloccato, a poca distanza dall'esercizio commerciale, da una pattuglia dei carabinieri di Belpasso. In seguito a questo episodio, il rapinatore colto sul fatto è stato trasferito presso il carcere di Piazza Lanza. Nel frattempo, in relazione alla rapina in tabaccheria compiuta con e stesse identiche modalità, gli investigatori sono riusciti a fornire all’autorità giudiziaria elementi tali da consentire l'emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare, che gli è stata notificata in carcere.