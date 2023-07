Al via "Etna in scena", musica, teatro e cabaret a Zafferana Etnea

Gli Incognito, Andrea Scanzi, Gianluca Grignani, Drusilla Foer, Irene Grandi, Gianmarco Carroccia e Mogol, Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Chiara Civello e Mannarino. Sono alcuni degli artisti che si esibiranno dal 18 luglio a settembre nell'anfiteatro Falcone-Borsellino di Zafferana Etnea (Catania) nell'ambito della rassegna "Etna in scena", il cartellone di spettacoli estivi promosso dall'amministrazione comunale. In programma anche cabaret, teatro, danza, mostre d'arte e spettacoli itineranti.

La manifestazione è stata presentata stamane alla presenza, tra gli altri, del sindaco Salvatore Russo e del vicesindaco e assessore al Turismo e Spettacolo Salvo Coco. Si parte con gli Incognito (18 luglio - 21.30). L'1 agosto alle ore 21.30 torna Andrea Scanzi accompagnato sul palco dal musicista Gianluca Di Febo per un omaggio al maestro Franco Battiato. Si prosegue il 4 agosto (ore 21) con Gianluca Grignani e il suo live tour 2023. Il 6 agosto è la volta di Drusilla Foer. Il 7 si continua con Irene Grandi; l'11 è la volta di Gianmarco Carroccia e Mogol. Il 16 agosto si esibirà Daniele Silvestri. Il 19 agosto ritorna Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Il 21 è la volta di Chiara Civello. Il 25 è la volta di Mannarino.

"Anche in questa stagione - ha detto il sindaco Russo - il nostro paese è riuscito a confermare la presenza di artisti di fama nazionale e internazionale nella musica, nel teatro, nelle arti, senza rinunciare all'intrattenimento e al legame con il territorio: gli spettacoli in piazza, ancora più numerosi degli altri anni, costituiscono un valore imprescindibile per tutti noi. Inoltre quest'anno siamo onorati di poter ospitare il Catania Football Club che ha scelto di fare la preparazione estiva qui a Zafferana".