Reddito alimentare: cos'è, a chi spetta e perché la misura è ferma al palo

Ma che fine ha fatto il reddito alimentare, la misura introdotta dall'ultima legge di bilancio del governo Meloni? Il punto è che il decreto attuativo non c'è ancora e il beneficio economico - introdotto con un emendamento alla manovra approvato in commissione alla Camera a prima firma del deputato Pd Marco Furfaro - resta fermo al palo. La misura di sostegno alle famiglie in difficoltà, che prevede la fornitura di prodotti alimentari e nasce anche con lo scopo di evitare lo spreco alimentare, non è ancora partita. La novità, infatti, verrà introdotta in concreto solo dopo l'emanazione di un decreto attuativo da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali: il provvedimento era atteso a inizio marzo 2023, ovvero a sessanta giorni dall'entrata in vigore della manovra. Attesa vana, finora.

Il decreto in questione è fondamentale per stabilire le modalità di erogazione del reddito alimentare, la platea dei beneficiari e le forme di coinvolgimento del terzo settore. Il reddito alimentare è una misura finanziata dall'ultima legge di bilancio e che verrà sperimentata nel 2023 nelle città metropolitane con l'obiettivo (anche) di non sprecare il cibo invenduto. Non si tratta di un bonus o di un sostegno al reddito: alle famiglie in povertà assoluta verranno distribuiti dei pacchi alimentari, contenenti soprattutto l'invenduto della grande distribuzione. Per la sperimentazione è stato creato un fondo e sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni per il 2024.

Stando alle poche informazioni emerse finora, la prenotazione dei pacchi alimentari da parte delle famiglie bisognose dovrebbe avvenire tramite un'app. Poi saranno gli stessi beneficiari a ritirare i prodotti nei centri di distribuzione o, in caso di soggetti fragili, a farseli consegnare a domicilio. Il problema, però, è che il decreto attuativo atteso nei giorni scorsi non è ancora arrivato e così il reddito alimentare non può partire, per il momento. Le famiglie in povertà assoluta che dovrebbero ricevere i pacchi alimentari sono in attesa.