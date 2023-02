Il consiglio comunale adotta il nuovo regolamento per il sostegno agli alunni disabili

All’unanimità dei 30 consiglieri presenti o collegati da remoto, il consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi, ha deliberato l’adeguamento del regolamento per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità che frequentano le scuole, da quelle dell’infanzia alle superiori di secondo grado. L’atto deliberativo, che accompagna il nuovo regolamento composto da 27 articoli, è stato proposto dalla Direzione Politiche Sociali, in sostituzione di quello già esistente del 2016, ormai superato dalle tante novità legislative intervenute. La proposta deliberativa è stata illustrata in aula dal commissario straordinario Piero Mattei e dalla responsabile della Direzione politiche sociali Lucia Leonardi. La votazione finale favorevolmente unanime, è stata preceduta dal recepimento di un maxi emendamento predisposto dalla stessa Amministrazione Comunale e di altri tre emendamenti presentati dai consiglieri Orazio Grasso e Graziano Bonaccorsi, che sono stati integrati nella proposta originaria del nuovo regolamento per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilità. Soddisfazione per l’adozione della delibera, è stata espressa presidente consiglio comunale Sebastiano Anastasi, che ha evidenziato “l’importanza per il consiglio comunale di avere adottato un altro documento regolamentare, una vera a propria riforma dei servizi sociali a cui anche personalmente ho lavorato nei mesi scorsi nella qualità di presidente della commissione consiliare competente al ramo, nel segno della semplificazione e della qualificazione delle attività in favore degli alunni disabili di Catania, una fascia debole della popolazione verso cui abbiamo tutti il dovere di essere attenti e responsabili”.