Agli arresti domiciliari trovato in possesso delle chiavi di un'auto rubata: denunciato

I poliziotti della squadra volante, nel corso di un controllo a carico di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari in via Spina, ha sorpreso all'interno della sua abitazione un pregiudicato catanese di 30 anni, già noto per i suoi precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio, e una cittadina rumena.

Approfonditi gli accertamenti sull’indebita presenza di un pregiudicato nell’abitazione di un arrestato domiciliare, i poliziotti hanno trovato il 30enne in possesso della chiave di un’auto che corrispondeva a una vettura parcheggiata nelle vicinanze e che risultava rubata dallo scorso 18 febbraio. Alla luce di quanto accaduto, gli agenti hanno indagato in stato di libertà il pregiudicato in quanto accusato del reato di ricettazione. Al contempo hanno rintracciato il legittimo proprietario del veicolo restituendogli il bene sottratto.

