L'emergenza rifiuti compatta gli schieramenti, Bonaccorsi (M5S) richiede un consiglio comunale straordinario

Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha richiesto di convocazione urgente del Consiglio comunale per discutere delle problematiche connesse con l’emergenza rifiuti. Durante l'ultima seduta non era presente l'assessore al ramo, Andrea Barresi. La richiesta formale è stata sottoscritta anache da diversi consiglieri di maggioranza ed opposizione. Segno evidente di un malcontento generale che scandisce questa lunga fase di perdurante instabilità politica a palazzo degli Elefanti. “Ritengo necessario un confronto diretto - spiega Bonaccorsi- alla luce della gestione inadeguata del servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle vie cittadine, che comporta una grave carenza igienico sanitaria. Il vice sindaco Roberto Bonaccorsi e l'assessore all'Ecologia Andrea Barresi devono dare conto e soddisfazione ai cittadini ed al civico consesso di questa ulteriore crisi che devasta il territorio”. Il documento è stato sottoscritto dai consiglieri Bonaccorsi, Adorno, Diana e Fichera (M5s), Anastasi e Peci (Grande Catania), Bottino e Zammataro (Diventerà Bellissima), Sangiorgio (In campo con Pogliese), Petralia (Forza Italia), Gelsomino (Catania 2.0), Nasca (Misto).