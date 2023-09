Rifiuti in strada, nuove telecamere anti sporcaccioni in arrivo a San Giovanni la Punta

Sanzioni salate per chi abbandona i rifiuti nelle strade di San Giovanni La Punta. L’Amministrazione comunale ha ormai da tempo dichiarato guerra agli incivili. “Non abbassiamo mai la guardia - dichiara il sindaco Antonino Bellia - e continuiamo a vigilare, multare e poi purtroppo a ripulire le strade insozzate da questi incivili. È veramente sconcertante dover assistere, attraverso le registrazioni, ai lanci del sacchetto in pieno giorno così come l’abbandono dei rifiuti senza vergogna, quando poi è possibile prenotare il ritiro degli ingombranti con una telefonata o una mail". aggiunge il primo cittadino. “Nelle prossime settimane intensificheremo i controlli con l’installazione di altre telecamere. Non ci fermeremo e continueremo questa battaglia contro chi senza dignità offende il nostro territorio”.