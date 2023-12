Rifiuti e sporcizia in via Pirandello: "Lo spazzamento resta ancora un miraggio"

“Lo spazzamento resta ancora un miraggio in via Luigi Pirandello”. La denuncia è del Comitato Vulcania che, in seguito alle tante segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito documenta le condizioni in cui versa la via Luigi Pirandello, nel quartiere Borgo-Sanzio.

"I marciapiedi sono impraticabili per la presenza di sporcizia che si stratifica da troppi mesi - si legge nella nota - Tra le auto in sosta, sui marciapiedi, dappertutto, lo stato di abbandono è evidente. Il decoro urbano sembra essere stato abbandonato. Il Comitato Vulcania si fa portavoce dei residenti e commercianti della zona chiedendo un piano operativo di spazzamento urgentissimo. I cittadini sono stanchi di questa situazione. Per questo, si chiede maggiore attenzione e un rimedio immediato con una vasta e accurata opera di spazzamento, pulizia e bonifica".