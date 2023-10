Open day per l'ufficio passaporti sabato 21 ottobre: cittadini in coda anche di notte

La divisione Pasi della polizia di Stato, ubicata in viale Africa, insieme ai commissariati distaccati di Acireale, Adrano e Caltagirone, rende noto che oggi, sabato 21 ottobre, sarà effettuato un servizio straordinario di apertura degli sportelli per il rilascio dei passaporti in modalità "open day". L'iniziativa ha lo scopo di ridurre i tempi di attesa per il rilascio del documento di espatrio. Fin dalle prime ore della notte si registramonlunghe code. I primi della fila sono arrivati addirittura alle 19 di ieri sera per tenere il posto. Attualmente i tempi mesi di attesa per la presentazione della documentazione sfiorano i 6 mesi ed in tutta Italia si registrano situazioni analoghe. L'open day si sta svolgendo senza particolari problemi, con una massiccia adesione all'iniziativa. In viale Africa, oltre alla polizia di Stato, è presente una gazzella dei carabinieri.

Chi vorrà approfittarne, dovrà presentarsi tra le ore 8 e le ore 14, portando tutta la documentazione necessaria prevista dalla legge per il rilascio del passaporto, nonché un documento di identità in corso di validità e di 2 fotografie conformi. Le informazioni sono consultabili sulla piattaforma dedicata. L’ingresso, specificatamente per quanto riguarda gli uffici di Catania, viale Africa n°25-27-29, sarà consentito previa l’acquisizione di relativo numero-eliminacode.