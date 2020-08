Rimosso ex rivendita abusiva di angurie alla circonvallazione

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo diversi giorni di lavoro congiunto degli operatori della raccolta rifiuti, degli operai del Comune e della Multiservizi, si è completata la bonifica e la demolizione dell'ex rivendita di frutta realizzata parecchi anni addietro sulla circonvallazione, precisamente sul marciapiede di viale Ulisse, chiusa da una decina di anni. Un manufatto completamente abusivo, ormai divenuto una vera e propria discarica, simbolo di pericolo e degrado che l’assessore all’ambiente Fabio Cantarella ha provveduto a fare rimuovere liberando decine di metri di suolo pubblico. “L’'ordinanza di demolizione della magistratura -ha spiegato Cantarella - risaliva a oltre cinque anni addietro, ma nessuno nella precedente amministrazione aveva avvertito il dovere di procedere. Ci siamo assunti nelle scorse settimane, insieme al sindaco Pogliese, la responsabilità e l’onere, di fare rimuovere questo pericoloso scempio riportando igiene, decoro in un'area, la circonvallazione, dalla quale di recente abbiamo anche tolto tutti i cassonetti per contrastare gli incivili che buttano la spazzatura senza ritegno. Con questo intervento, di una certa complessità, abbiamo riconsegnato ai cittadini uno spazio pubblico e cancellato un’altra bruttura in una delle arterie viarie principali della città”.