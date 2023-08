Riposto, due giovani atleti locali ai campionati mondiali di powerlifting

È stata ricevuta nei giorni scorsi dal sindaco di Riposto Davide Vasta e dall’assessore allo Sport Carmelo D’Urso, l'atleta Martina Fortuna, 20 anni, selezionata dalla nazionale per rappresentare l’Italia ai mondiali di powerlifting, che si sono aperti ieri in Romania. Disciplina sportiva competitiva, suddivisa in tre esercizi (squat, distensione su panca e stacco da terra), il powerlifting non ha ancora ottenuto il riconoscimento olimpico ma, da quest’anno, è stato inserito tra i world games.

La giovane atleta, studentessa in ingegneria informatica a Roma, dove studia e si allena seguita dal coach Simone Sanasi, gareggerà lunedì 28 agosto con campionesse provenienti da tutto il mondo. Dieta ferrea, tanto allenamento e la giusta determinazione alla base dei successi. Con lei il vicecampione italiano della stessa disciplina, anch’egli ripostese, il ventottenne Alessandro Messina, ingegnere informatico, classificatosi lo scorso giugno tra i primi dieci nella competizione mondiale svoltasi a Malta.

“Siamo orgogliosi che due nostri concittadini gareggino così ad alto livello – commenta il sindaco Davide Vasta – Ovviamente faremo il tifo per Martina, che lunedì prossimo sarà in gara e rappresenterà l’Italia e, in piccolo, anche Riposto. Alessandro si è già distinto ai mondiali di giugno nella propria categoria, piazzandosi tra i primi dieci al mondo. Lo sport si dimostra sempre di più un elemento fondamentale per la crescita, lo sviluppo e l’educazione dei nostri figli. Oggi abbiamo ricevuto due ragazzi che con impegno, costanza e determinazione conseguono titoli e risultati, ma che portano avanti brillantemente o hanno già concluso anche gli studi. Un esempio importante – conclude il primo cittadino - per tutti i nostri ragazzi”. Nei prossimi mesi l’amministrazione comunale organizzerà per i due giovani atleti una piccola cerimonia di premiazione. “E’ nostra intenzione premiare tutti i ripostesi che si sono distinti nel proprio settore di competenza – spiega l’assessore allo Sport Carmelo D’Urso - L’amministrazione comunale vuole dare il giusto riconoscimento a chi porta in alto il nome della città di Riposto e per ringraziare questi due giovani atleti, nei prossimi mesi, organizzeremo per loro una piccola cerimonia di premiazione”.