Asilo comunale ex Onmi, oltre un milione e trecentomila per la riqualificazione

È destinato alla riqualificazione funzionale ed alla messa in sicurezza dell’asilo comunale di via San Martino, ospitato nella sede dell’ex Onmi, il finanziamento di 1.332.248 euro intercettato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del bando inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, denominato “Futura: la Scuola per l’Italia di domani”.

L’assessorato alle Opere pubbliche, retto da Giovanni Raciti, ha predisposto la documentazione necessaria che ha ricevuto il “placet” da parte degli organi competenti, inserendo il progetto acese nel Piano nazionale per l’edilizia scolastica. I lavori verranno aggiudicati entro giugno del 2023 e prevedranno l’istituzione di una classe “Primavera” con 30 posti per alunni da 0 a 3 anni i quali saranno coinvolti in attività ludiche, individuali e di gruppo, garantendo loro soggiorno, pranzo, riposo e supporto per igiene personale, nel contesto di ambienti che verranno appositamente creati.

“L’Amministrazione Alì – ha osservato l’assessore Raciti – conferma la massima attenzione nei confronti delle fasce più giovani e delle famiglie, un segno che l’ha contraddistinta sin dall’insediamento e che testimonia una particolare sensibilità, quella stessa mostrata dagli uffici competenti che hanno allestito il carteggio poi giudicato idoneo per l’assegnazione del cospicuo finanziamento”.