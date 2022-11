Mascalucia, al via i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Pompeo Cisternazza

Al via, a Mascalucia, i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza. Con la consegna ufficiale dei lavori avvenuta il 10 novembre, l’arteria viaria, ad alta densità di popolazione a sud del Comune etneo, verrà riqualificata e messa in sicurezza a beneficio dei numerosi residenti che la abitano.

L'opera, inserita nel Patto per il Sud della Regione Siciliana nel 2016, con progetto esecutivo realizzato a cura dell'Amministrazione di Mascalucia è stata finanziata con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento regionale di Protezione civile per 700 mila euro, che ne ha curato l'istruttoria attraverso il Servizio 8 di San Giovanni La Punta, con un co-finanziamento comunale per complessivi 755 mila euro. “

Si tratta di un intervento atteso da anni, - spiega il Sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra- il cui iter era stato finanziato nel 2016 e che grazie a quattro anni di impegno e di sacrifici da parte di questa Amministrazione, sarà realizzato e portato a compimento. Ci sono tanti lavori di riqualificazione in corso d’opera sul territorio e, in breve tempo, verranno completati. Altri ancora, stanno per essere avviati. Un plauso va all’Ufficio dei Lavori Pubblici, in particolare al Responsabile, Domenico Piazza, per il lavoro che sta svolgendo”. Nell’ultimo ventennio, la via che si trova a ridosso della via Roma è stata oggetto di un’intensa edificazione edilizia, soprattutto con la costruzione del Complesso del Sole, abitato da, circa, 900 famiglie. Ad oggi, l’asse di collegamento è inadeguato e privo di servizi.

“La strada- sottolinea il Sindaco Magra- verrà ampliata raggiungendo dimensioni adeguate, con valenza di via di fuga in caso di necessità. Verrà, inoltre, sistemato il pericoloso accesso da via Indipendenza”. La riqualificazione dell’arteria prevede anche la realizzazione di marciapiedi, la pubblica illuminazione, la segnaletica, l'intersezione a norma con isole a verde, l’innesto di vasche per la raccolta delle acque meteoriche con il trattamento di quelle di prima pioggia.

“Le vasche- sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici e manutenzione Straordinaria Damiano Marchese- saranno funzionali all’accumulo di acqua piovana per la risoluzione definitiva dei rischi di allagamento. Durante i lavori, per consentire il mantenimento dell'accesso ai residenti privi di altra uscita, verrà creata una rampa provvisoria in sicurezza, posta a lato di via Indipendenza. I lavori avranno inizio tra due settimane e verranno conclusi entro la prossima estate.