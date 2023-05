Rischio esondazioni, via ai progetti per i lavori sui torrenti Cava e Loddiero

La struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana, ha affidato la progettazione dei lavori di messa in sicurezza dei torrenti Cava e Loddiero che attraversano il territorio di Scordia, nel Catanese. A pianificare l’intervento per i due corsi d’acqua, che in passato hanno dato vita a devastanti esondazioni, saranno rispettivamente il team di professionisti che fa capo alla Cmp Progetti di Catania e il raggruppamento con capofila la Ph3 Engineering di Messina. Complessivamente, al termine delle procedure di gara, gli uffici di piazza Ignazio Florio a Palermo, hanno appaltato i due incarichi che prevedono anche indagini e studi di natura geologica, oltre alla direzione dei lavori per un importo di quasi 150 mila euro. Per il Cava e il Loddiero è prevista la pulizia idraulica, allo scopo di liberare gli alvei dai detriti e dalla vegetazione e la riparazione dei tratti di argini crollati o in cattive condizioni. Lo stesso tipo di interventi verrà eseguito sui torrenti Archi e Serravalle e sul canale interrato in contrada Rossitto che verranno aggiudicati nei prossimi giorni. Si tratta, anche in questo caso, di una capillare operazione di prevenzione portata avanti da Palazzo d’Orléans per scongiurare il pericolo di quegli impetuosi fiumi di fango alimentati dalle piogge insistenti che hanno seminato, in diverse occasioni, distruzione e morte.