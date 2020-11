Ritrovato cadavere di un uomo carbonizzato: indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo carbonizzato è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi in via Giusti a Gravina di Catania. Sul posto, a seguito di segnalazione dei residenti della zona, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia che ha sede nel Comune etneo, i quali hanno circoscritto la zona in attesa dei rilievi dei reparti di investigazione scientifica. In questa fase gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del suicidio. Ancora sconosciuta l'identità dell'uomo.