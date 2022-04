Anziana malata di Alzheimer si allontana da una casa di cura: ricerche in corso

La signora Rosa Duscio, di 82 anni, si è allontanata questa mattina da una casa di cura di viale Vittorio Veneto, a Catania. I parenti hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. Anche le altre forze dell'ordine, in primis i vigili urbani, stanno conducendo le ricerche in città. Si tratta di una persona affetta di demenza senile ed Alzheimer. Secondo quanto riferito dai parenti, che hanno rivolto un appello alla nostra redazione, non ricorderebbe neanche il suo nome. "Ha bisogno delle medicine e siamo seriamente preoccupati - spiega la nipote Ylenia Bordona- sperando che non le sia successo qualcosa". Chiunque dovesse avvistarla può contattare le forze dell'ordine. Rosa Duscio è nata il 30 giugno del 1939. Al momento della scomparsa indossava una giacca nera e i pantaloni di una tuta grigia.