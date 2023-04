Rosario Valastro eletto presidente della Croce Rossa

L’acese Rosario Valastro è stato confermato presidente della Croce Rossa Italiana, carica che aveva assunto nei mesi scorsi in sostituzione di Francesco Rocca, poi eletto presidente della Regione Lazio, del quale era vice. Avvocato, 48 anni compiuti il primo luglio scorso, Rosario Valastro è attivo nella prestigiosa istituzione dal 1993, un trentennio costellato da riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale. Medaglia d’argento al merito della Croce Rossa Italiana nel 2003, Croce di anzianità Cri di II classe nel 2007, Cavaliere per i diritti umani nel 2008, Medaglia d’oro al merito nel 2009, Attestato di pubblica benemerenza di protezione civile, Premio “Precursore della Croce Rossa - Ferdinando Palasciano” nel 2015, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica nel 2016, Croce di anzianità Cri di I classe nel 2021.

Eletto al consiglio direttivo nazionale e vice-presidente nazionale vicario dal maggio 2016, è stato riconfermato al ruolo nelle elezioni di maggio 2020 e gli è stata affidata la delega all’Area “Programmi, formazione e sviluppo”.Dal 2021 è membro della Commissione per lo studio e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario, costituita in seno al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. All’illustre concittadino, il sindaco di Acireale, ing. Stefano Alì, gli assessori, il presidente del Consiglio comunale, Fabio Fontanesca, ed i consiglieri comunali esprimono le proprie congratulazioni.