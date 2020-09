Il Rotary dona un defribillatore alla polizia stradale

Aumentano i presidi salvavita in dotazione alla polizia: un defibrillatore è stato donato dal Distretto Rotary 2110 ieri mattina, nell’ambito di una cerimonia tenutasi presso la sede della Sezione Polstrada di Catania, alla presenza del vice dirigente della stradale dottoressa Angela Cannarozzo. La cerimonia giunge a conclusione di una iniziativa che ha visto la partecipazione degli operatori della Polstrada di Catania a corsi di formazione Blsd, promossi dall’ingengere Alfio Di Costa e organizzati dal dottor Giuseppe Scaccianoce che hanno potenziato la possibilità del personale operante su strada di prestare il primo soccorso alle persone coinvolte in incidente stradale. L’importanza dell’iniziativa e la piena sinergia tra gli attori del progetto, diretta a salvaguardare la vita delle persone coinvolte in sinistri stradali, è stata sottolineata nel corso della cerimonia dove è stato auspicato l’obiettivo di replicare tali corsi di formazione ed incentivare il numero degli operatori addetti Blsd.

