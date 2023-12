Sorpreso a rubare all'interno di un negozio, arrestato 54enne

La mattina dello scorso 25 dicembre personale delle volanti è intervenuto presso un’attività commerciale in piazza Ettore Majorana, dove era stato fermato un soggetto intento a perpetrare un furto. Giunti sul posto gli agenti hanno bloccato un cittadino italiano di 54 anni con precedenti specifici e hanno preso contatti con il titolare dell’attività commerciale, che ha raccontato che, poco prima, l’uomo fermato era entrato in negozio con uno zaino che aveva riempito di indumenti esposti alla vendita, per poi uscire senza pagare.

In quel frangente, il titolare del negozio ha tentato di bloccarlo ma è stato spintonato dall’uomo che è riuscito così a divincolarsi e a guadagnarsi la fuga, ma è stato immediatamente fermato davanti l’attività da alcuni passanti che si erano accorti di quanto accaduto. Il titolare dell’attività ha formalizzato la denuncia e l'uomo è stato tratto in arresto per rapina. Di quanto accaduto è stato informato il Pm di turno, che ha disposto di sottoporre l’arrestato alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio di convalida innanzi al Gip.