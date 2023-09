Ruba un profumo da 150 euro e scappa, ladro rincorso e arrestato dai carabinieri in via Etnea

I motociclisti del nucleo radiomobile del comando provinciale carabinieri di Catania hanno arrestato colto sul fatto un ladro 43enne, pluripregiudicato catanese, accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Durante una perlustrazione in via Etnea, i militari hanno notato un uomo che si allontanava in fuga da una nota profumeria facendo scattare l'allarme antitaccheggio, mentre veniva inseguito da una commessa che non riusciva a raggiungerlo. Alla vista dei carabinieri, il ladro ha tentato di seminarli, tagliando il percorso lungo le vie laterali. Ma è stato comunque raggiunto e bloccato mentre tentava di nascondere nella mano sinistra un prezioso profumo di una nota marca.

La responsabile della profumeria ha poi riferito che, poco prima, il 43enne era entrato nel negozio e dopo aver fatto alcuni giri tra gli scaffali, con un movimento repentino aveva afferrato uno dei più costosi profumi in vendita per poi darsela a gambe levate. Il racconto della commerciante ha trovato pieno riscontro dalla visualizzazione delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso passo dopo passo tutte le fasi del furto. La donna ha inoltre spiegato come il 43enne avesse tentato più volte di effettuare alcuni furti in passato in quel negozio, non riuscendovi a causa della costante vigilanza del personale e che forse proprio durante i precedenti sopralluoghi aveva già adocchiato quel profumo del valore di 150 euro.