Tenta di rubare scooter, acciuffato dalla polizia in via Beccaria

Nella serata di ieri dei poliziotti delle volanti, hanno avvistato, in via Cesare Beccaria, due scooter che viaggiavano a poca distanza l’uno dall’altro. Il primo motorino, con le quattro frecce lampeggianti accese, era guidato da un uomo, spinto con il piede da altro individuo che guidava il secondo mezzo. Alla vista dei poliziotti, l'uomo a bordo dello scooter con i lampeggianti accesi e saltato giù dal mezzo e se l'è data precipitosamente a gambe, senza però riuscire a sfuggire agli agenti. L'uomo a bordo dell’altro motorino riusciva, invece a far perdere le proprie tracce. Lo scooter abbandonato per strada è risultato essere stato rubato pochi minuti prima. L'uomo acciuffato dagli agenti delle volanti è adesso ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina di domani