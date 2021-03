Rubano dai garage di un condominio: un arresto

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti delle Volanti hanno arrestato per il reato di furto aggravato C. R. (del 1983), pregiudicato, anche per reati specifici e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’uomo, insieme ad un complice rimasto ignoto, violando la misura cautelare che gli impone di permanere presso la sua abitazione dalle ore 20 alle ore 6, si era introdotto all’interno di alcuni garage di un condominio ubicato in via Santa Sofia. Tuttavia, era stato notato da un residente che ha effettuato la segnalazione di un furto in atto sulla linea di emergenza, fornendo dettagliate descrizioni in merito all’abbigliamento dei ladri. Gli operatori, giunti sul posto, hanno a poco distanza dal luogo del furto un uomo appiedato corrispondente alle descrizioni fornite il quale trascinava con sé un trolley e un borsone; l’uomo, dopo aver fornito una spiegazione poco plausibile, incalzato dagli agenti ha ammesso di aver consumato il furto nel condominio di via santa Sofia e di aver rubato il trolley e il borsone da uno dei garage. All’interno di questi ultimi vi erano numerosi prodotti di cosmetica, cd, dvd e tre paia di scarpe sportive di una nota marca, nonché una zanzariera elettrica. Al contempo si è rintracciato il proprietario legittimo della merce, che formalizzava denuncia in Questura: all’uomo è stata riconsegnata la merce rubata, nonostante mancasse una parte della refurtiva sicuramente asportata dal complice riuscito a fuggire. C.R. è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione del PM di turno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.