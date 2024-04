Va a Catania per lavoro e al momento di tornare a casa non trova più la macchina: commerciante vittima di furto

Va a Catania, per motivi di lavoro, e lascia l'auto posteggiata in via Sassari. Dopo qualche ora, al momento di rimettersi in marcia verso casa, verso la "sua" Agrigento, dell'Alfa Stelvio lasciata correttamente posteggiata in via Sassari non c'è più nessuna traccia. Per un po', temendo di non ricordare il punto esatto dove avesse lasciato la vettura, il commerciante quarantaduenne ha fatto avanti e indietro lungo la strada. Ma l'Alfa Stelvio, di fatto, era scomparsa nel nulla.

L'agrigentino ha chiamato la polizia che è intervenuta sul posto per la constatazione di furto. E poi, con notevole disagio, ha dovuto trovare un modo per rientrare ad Agrigento dove, nelle ultime ore, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per furto. I poliziotti hanno già trasmesso gli atti ai colleghi di Catania che dovranno appunto occuparsi dell'attività investigativa per cercare di ritrovare la macchina o di raccogliere indizi a carico del ladro o dei ladri che, almeno per il momento, pare abbiano agito senza lasciare tracce.