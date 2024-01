Anche in piazza Stesicoro è stato rubato il defibrillatore

Il defibrillatore installato lo scorso anno in piazza Stesicoro è stato rubato. E' rimasta solamente la colonnetta con le luci a led, ora trasformata in un tavolino poggia vivande, come denuncia la pagina Facebook "La raggiante Catania". Il dispositivo era stato acquistato dal Comune di Catania, grazie ad uno stanziamento di bilancio deliberato all’unanimità dal consiglio comunale, su richiesta della IV commissione consiliare Sanità. Il progetto aveva previsto il posizionamento di 11 defibrillatori in pescheria, via Etnea ingresso Bellini, piazza Dante, piazza Stesicoro, piazza Carlo Alberto, piazza Cutelli, largo Aquileia, piazza Eroi d'Ungheria, piazza San Giovanni Galermo (chiesa madre), piazza Borgo, piazza San Luigi. Altri sono stati installati sul lungomare. Ma i ladri hanno già razziato buona parte delle valigette salvavita.