La Società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, per via del grande afflusso di passeggeri, la viabilità aeroportuale potrebbe subire rallentamenti e congestioni. "Si invitano pertanto gli utenti a recarsi in aeroporto con congruo anticipo e gli accompagnatori a non intralciare le vie di accesso e uscita, sostando fuori dagli spazi consentiti. A tal proposito - conclude la nota - si ricorda che è possibile utilizzare i 15 minuti di sosta gratuità nei parcheggi P1, P2, P3 E P5".