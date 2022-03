Sala gioco con 12 slot machine completamente abusiva: sanzioni per 133 mila euro

Sulla carta era un'associazione sportiva e culturale ma nei fatti era una sala gioco abusiva. A scoprirla sono stati, lo scorso 23 marzo, gli agenti della divisione amministrativa della polizia che hanno accertato diverse violazioni. Infatti sebbene la natura giuridica dovesse essere quella di un circolo privato, all’interno dell’esercizio sono stati due avventori privi della tessera di affiliazione e non registrati nell’apposito registro dei soci. Questi ultimi erano intenti a giocare agli apparecchi elettronici da gioco.

In totale sono state trovate 12 slot machine, prive del prescritto nulla osta e non conformi alle caratteristiche previste dalla legge. Pertanto il responsabile, nella sua qualità di vice

presidente del club, è stato sanzionato per un importo complessivo di verbali ammontanti alla somma di 133mila euro, oltre al sequestro amministrativo degli apparecchi

elettronici da gioco.