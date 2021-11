San Berillo: arrestato un minorenne per spaccio

E' stato arrestato dalla polizia un minorenne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti sono accaduti lo scorso 25 novembre quando durante un controllo nel quartiere di San Berillo, transitando per Largo XVII Agosto, gli agenti avevano notato un gruppo di giovani che camminavano a piedi. Una volta fermati gli agenti hanno trovato un borsello con diverse dosi di marijuana già confezionate. Nell'immediatezza, il borsello veniva riconosciuto come appartenente al minore che ha detto ai poliziotti di aver acquistato la droga per uso personale. In realtà gli agenti hanno appurato che la droga fosse destinata alla vendita: il giovane è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di via Franchetti ed è a disposizione della autorità giudiziaria.