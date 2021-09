San Cristoforo, allacci abusivi alla rete elettrica: 4 denunce

Nel quadro delle attività finalizzate a garantire il controllo del territorio, la Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto dei militari del 12° Reggimento “Sicilia”, ha realizzato un servizio coordinato per il contrasto alla criminalità diffusa nel popoloso quartiere di San Cristoforo. I militari della stazione di Piazza Dante con l’aiuto dei tecnici della “Enel Distribuzione”, hanno proceduto alla verifica di alcune utenze residenziali che segnavano difformità dei dati di consumo acquisiti in centrale elettrica. La verifica ha effettivamente evidenziato in 2 casi l’allaccio abusivo alla rete pubblica e, in altri due, la manomissione del contatore elettrico in abitazioni site nelle vie G. Poulet, Santa Marie delle Salette, via Fabiano e Tezzano. Tale illegale modifica, realizzata da personale tecnico specializzato, consente in particolare di alterare per difetto la quantificazione del consumo dell’energia elettrica conteggiata dal contatore, nello specifico attestatasi al 75% ed all’87% inferiore a quello reale. A seguito di ciò i militari della stazione hanno proceduto al deferimento all’autorità giudiziaria di 4 donne di 45, 50 e 76 anni, tutte ritenute responsabili di furto aggravato.