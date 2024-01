San Cristoforo, centro scommesse chiuso per 7 giorni: era frequentato da pregiudicati

Eseguito dalla polizia di Catania un provvedimento, emesso dal questore Giuseppe Bellassai, relativo alla sospensione temporanea dell'attività di un punto scommesse nel quartiere di San Cristoforo. E' stata, infatti, imposta la chiusura del locale per 7 giorni. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dai poliziotti sono stati identificati diversi clienti con precedenti giudiziari e di polizia, alcuni pregiudicati per reati di particolare gravità ed allarme sociale, non di rado provenienti anche da altri quartieri e comuni. Sulla base delle segnalazioni provenienti dall'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e al termine dell'istruttoria svolta dalla divisione polizia amministrativa della questura, il questore ha disposto la chiusura temporanea dell'attività.