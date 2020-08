San Giovanni Galermo, le vie Kolbe e Stocco completamente al buio

Un ferragosto completamente al buio. Questo è quello che passeranno gli abitanti via Kolbe e via Stocco nel quartiere di San Giovanni Galermo. Una situazione dovuta ad un incidente stradale che, oltre un mese fa ha danneggiato il palo della luce. Da allora il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale ha segnalato tante volte alle istituzioni competenti chiedendo di ripristinare questo servizio basilare per tutto il territorio in entrambe le strade.

"Sfortunatamente, ad oggi, niente è stato fatto - dice il consigliere -. Nel frattempo i disagi di centinaia di famiglie aumentano di giorno in giorno. Eliminato il lampione danneggiato dall’auto le due strade restano quasi completamente al buio. In queste condizioni sono in molti i residenti che mi hanno ribadito la paura di uscire di casa perchè temono di essere rapinati o scippati. Molti altri, invece, usano i cellulari per segnalare la loro presenza agli automobilisti che sopraggiungono quando devono attraversare la strada".